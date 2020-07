Es gebe nun zumindest für die erste Schulstunde eine Lösung, so die Verwaltung: Die Fahrt 105 der Linie 105 beginne jetzt zwei Minuten früher um 7.05 Uhr ab Stahringer Bahnhof und komme um 7.26 Uhr an der Sernatingenschule in Ludwigshafen an. Der Bus fährt durch Bodman. Der neue Fahrplan sei ab Montag, 20. Juli, gültig.

„Das beharrliche Nachfragen hat also letztlich doch zu einer Lösung geführt. Wir werden versuchen, beim Landratsamt im Rahmen der Möglichkeiten weitere Verbesserungen zu erreichen“, sagt Hauptamtsleiter Stefan Burger.