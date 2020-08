Dass der neue stellvertretende Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Bodman erst 23 Jahre alt ist, spricht für die Ausgewogenheit der Gruppe. Wiggenhauser arbeitet als Elektroniker für Geräte und Systeme in Stockach und hat das Vorstandsamt bei der Feuerwehr seit einigen Wochen inne. Zur Freiwilligen Feuerwehr sei er mit einigen Freunden schon mit elf oder zwölf Jahren gekommen, erzählt er. „Mein Opa und mein Onkel waren schon dabei. Ein Ehrenamt wurde mir auch von der Familie nahegelegt.“ Die ist eng mit der DLRG verbunden – auch Hans Wiggenhauser ist dort als Helfer im Wasserrettungsdienst aktiv. Als weiteres Hobby gibt er die Jagd an. Und er ist einer der Zimmerleute des Narrenvereins.

Dem ausgebildeten Gruppenführer und Atemschutzgeräteträger, der zum Löschmeister befördert wurde, gefallen die Kameradschaft, die Vielseitigkeit und die Technik: „Man muss sich beeilen, aber dennoch ruhig bleiben.“ Es sei nicht damit getan, dass die Abteilung einsatztechnisch auf dem besten Stand sei. Die Gruppe müsse funktionieren, eine Jugendfeuerwehr müsse gebildet und unterhalten werden. Er arbeitet eng zusammen mit Ingo Jäck, dem neuen Abteilungskommandanten: „Wir führen die Abteilung. Dazu gehört die Probenplanung. Der Übungsdienst ist für jeden Kameraden verpflichtend. Wir müssen auch den Überblick behalten, wer welche Prüfung ablegen muss.“ Das Schreiben der Einsatzberichte, die Öffentlichkeitsarbeit und die Mitgliedergewinnung kommen hinzu.

Sein Alter stelle kein Hindernis dar. „Im Einsatz bin ich der Gruppenführer und trage die Verantwortung. Ich nehme aber natürlich Tipps an.“ Als stellvertretender Abteilungsleiter sage er seine Meinung, halte sich aber auch an den Ausschuss: „Wir wollen eine gute Kameradschaft.“

Die Serie: Die Redaktion stellt in loser Reihenfolge Ehrenamtliche vor, die in der jüngsten Zeit in den Hauptversammlungen neu in ein Amt im Vorstand gewählt worden sind