Drei Bebauungsplänen werden erneut in eine Offenlage gehen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung für die Bereiche „Im Gries – Seeseite„, „Mischgebiet Neustücker“ und „Strebel“ in Bodman die Entwürfe geändert. Bei allen drei Bebauungsplänen sei noch aufgefallen, dass textliche Festungen für die Wohnbaupolitischen Grundsätze der Gemeinde angepasst werden müssen, um Ferien- und Zweitwohnungen auszuschließen. Alle drei Bebauungsplan-Verfahren sollen noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden. Bei den erneuten Offenlagen von „Im Gries – Seeseite„ und „Mischgebiet Neustücker“ sind nur Stellungnahmen zu den geänderten Teilen möglich. Bei „Strebel“ wurde die Offenlage abgebrochen und wird nun erneut offengelegt.

Für den Bebauungsplan „Parkstraße„ in Ludwigshafen, der drei Grundstücke bei Zollhaus und Uferpark umfasst, hat der Gemeinderat nun den Satzungsbeschluss gefasst.

Neben diesen vier Bebauungsplänen ging es in der Gemeinderatssitzung auch noch um den Satzungsbeschluss für die dritte Änderung der Gestaltungssatzungen „Altort Ludwigshafen„, „Altort Bodman„ und „Bodman-Weiler“. Balkone dürfen in diesen Bereichen nun von der Rechteckform abweichen, wenn es sonst Probleme mit dem Grenzabstand gäbe.