Der weiße Sonntag, der erste Sonntag nach Ostern, ist in der römisch-katholischen Kirche der traditionelle Tag für die Feier der Erstkommunion. Er fiel dieses Jahr in eine Zeit mit drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – somit musste die Feier verschoben werden: Nicht nur in Bodman-Ludwigshafen und Wahlwies war das so, sondern deutschlandweit.

Philipp Stoller aus Bodman, der Vater des Kommunionkindes Jona (10 Jahre) und von Beruf Lehrer, erzählt: „Als am 16. März der Lockdown für die Schulen kam, war uns sofort klar, dass die Kommunion im Frühjahr nicht stattfinden kann. Wir waren jedoch nicht enttäuscht, da wir hofften, dass man das im Sommer nachholen könne – da kann man ja viel besser feiern.“

Die Mütter Jennifer Mendler (links) und Julia Stoller dekorieren gemeinsam mit anderen Eltern Kirchenraum und Portal für die Feier. | Bild: Constanze Wyneken

Vor einigen Wochen dann fragte die Kirche bei den Eltern an, ob man sich vorstellen könne, die Kommunion im Juli dieses Jahres stattfinden zu lassen, erzählt Julia Stoller, Jonas Mutter und ebenfalls Lehrerin. „Es gab zwar nur diesen einen Termin, den 25. Juli, und keinen Ausweichtermin, aber das war in Ordnung. Ich freue mich einfach, dass wir im Sommer und draußen feiern können. Da kann man auch die Vorgaben, was Abstände angeht, sehr gut einhalten.“

Stockach Kommunionkinder müssen sich noch lange gedulden: Ein neuer Termin für die Erstkommunion steht noch nicht fest Das könnte Sie auch interessieren

In Bodman wird nur alle zwei Jahre Kommunion gefeiert. Die Viertklässler gehen aber nach den Sommerferien alle auf andere Schulen und die Gemeinschaft wird ein wenig aufgesplittet, Freundeskreise verändern sich und die Kinder werden den Kontakt zueinander minimieren oder gar verlieren.

So sei es gut, dass noch in diesem Jahr gefeiert werden kann und nicht erst im nächsten Frühjahr, sagen die Eltern von Noah Mendler, einem anderen Bodmaner Kommunionkind: „Jetzt feiern zu können, gibt dem Ganzen wieder eine Art Normalität zurück und bindet das Netz der Kinder untereinander wieder enger zusammen. Gerade bei den Kindern war ja so Vieles anders. Natürlich müssen beim Fest einige Einschränkungen eingehalten werden, aber in der Kirche ist die Feier ja fast normal und so wie sonst.“

Martina Dämpfle vor dem Tisch mit der Kommunionkerze. Das Datum ist das ursprünglich geplante – das wollten die Kinder gerne so haben. Dämpfle ist Mesnerin der Kirche und war Ansprechpartnerin für die Kommunionkinder. | Bild: Constanze Wyneken

Die Kinder werden wie sonst auch bei der Feier eine Albe tragen. So nennt sich das Kommuniongewand, das die Kinder, einem Taufkleid ähnlich, über ihrer normalen Kleidung tragen. Es symbolisiert, dass alle Menschen vor Gott gleich würdig sind. Ansonsten ist jedoch auch in der Kirche einiges anders: „Der Kommuniongang der Kinder erfolgt von der Seite her, abwechselnd und mit Warten, sodass die Abstände gewahrt werden können“, erklärt Gemeindereferentin Monika Schick. „Das bedeutet, dass die Kommunion wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird als sonst.“

Singen darf nur der Chor

Auch wird die Gemeinde wegen der Infektionsgefahr durch Aerosole nicht singen dürfen. Das Singen übernimmt der Chor, der auf der Empore positioniert sein wird, mit drei Metern Abstand zwischen den einzelnen Sängern. Zur Kommunionfeier dürfen nur Familienangehörige in die Kirche kommen. In Ludwigshafen und Wahlwies darf jeweils eine Familie eine Reihe besetzen. In Bodman ist die Kirche so groß, dass jede Familie eine zweite Reihe zur Verfügung gestellt bekommt, sodass auch entferntere Verwandte zur Kirchfeier kommen können.