Er sei enttäuscht, weil die zeitlichen Badeverbote am Wochenende in den Uferanlagen große Einschnitte in die persönliche Freiheit der Einwohner seien. Bürgermeister Matthias Weckbach wies auf die lange Vorgeschichte hin und betonte, dass der Rat sich diesen Beschluss nicht leicht gemacht habe.

Bodman-Ludwigshafen Klare Regeln am Seeufer: Jetzt steht endgültig fest, wann Baden in den Uferanlagen erlaubt ist, und wann nicht Das könnte Sie auch interessieren

Es sei notwendig gewesen, eine klare Linie zu ziehen, weil der Leidensdruck durch die Besuchermassen so hoch gewesen sei. Wenn alle nur kurz schwimmen und dann wieder heimgehen würden, gäbe es keine Probleme, so Weckbach. Aber viele würden den ganzen Tag am See lagern. Da die Badeverbote in den Uferanlagen erst ab bestimmten Uhrzeiten gelten, hätten die Einwohner zum Beispiel morgens die Chance ins Wasser zu gehen.

Auch Michael Koch (CDU) pflichtete bei, dass es nicht anders möglich gewesen sei. Er wies auch darauf hin, dass die Verwaltung zuerst sogar noch restriktiver sein wollte. Matthias Weckbach sagte schließlich noch, dass es nie Beschlüsse gebe, mit denen alle Seiten zufrieden seien.