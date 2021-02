In beiden Ortsteilen von Bodman-Ludwigshafen wird es jeweils eine neue Eisdiele geben. Der Bauausschuss hat dafür in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die notwendigen Beschlüsse gefasst. Der Standort in Ludwigshafen wird in der Sernatingenstraße sein, allerdings gibt es dort bei den geplanten Arbeiten am Gebäude Pläne für Dachgauben, die der Ausschuss abgelehnt hat. Das war jedoch mit einem Ja verbunden, das gilt, sobald sich das Vorhaben an alle Vorgaben hält.

In Bodman ging es bei der künftigen Eisdiele um Räume in der Kaiserpfalzstraße im Gebäude direkt am Fuß des Lindebuckels, die als Bankfiliale genutzt worden sind. Es werde dort nur der Verkauf, aber keine Eis-Produktion stattfinden. Es werde auch keine Sitzgelegenheiten geben. Gemeinderat Michael Koch (CDU) begrüßte die Nutzungsänderung in der Kaiserpfalzstraße in Bodman, warf aber die Frage nach den Parkplätzen auf. Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte, dass diese durch die Parkplätze hinter dem Volksbank-Neubau vorhanden seien.