Zwei unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen etwa zwischen 3 und 4 Uhr in das Seehotel in der Hafenstraße von Ludwigshafen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hätten die Einbrecher zunächst den Rezeptionsbereich des Hotels nach Wertgegenständen abgesucht. Im weiteren Verlauf sollen die Eindringlinge noch in einem angrenzenden Büro eine Tür zum Serverraum aufgebrochen haben, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Täter das Gebäude allerdings wieder verlassen, ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei Stockach hat nun Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0.