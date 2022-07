Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr in der Sernatingenstraße in eine Gaststätte eingestiegen und hat Alkohol im Wert von 100 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit. Der Einbrecher sei über ein gekipptes Fenster in die Innenräume gelangt und habe die Schränke im Thekenbereich durchwühlt. Anschließend habe er mehrere Bier- und Weinflaschen aus einem Getränkelager mitgenommen und sei über einen Hinterausgang aus dem Gebäude geflüchtet. Das Fenster sei nicht beschädigt worden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.