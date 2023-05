Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Einbrecher brechen Kellerfenster aus Verankerung

Unbekannte haben laut einer Mitteilung der Polizei versucht, am Samstag zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr in ein Wohnhaus auf der Espasinger Straße in Bodman-Ludwigshafen einzubrechen.