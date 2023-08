Seit Monaten wackelt der Zeitplan zur Eröffnung der Marienschlucht, doch nun ist klar: Vor Ende 2024 wird die beliebte Wanderroute noch nicht zugänglich. Entgegen bisheriger Pläne wird der Einbau der neuen Steganlage weder dieses Jahr noch Anfang 2024 fertig. Der SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz organisierte eine exklusive Wanderung, bei welcher Alt-Bürgermeister Matthias Weckbach einen Einblick in die Arbeiten und Pläne für die Marienschlucht gab. Unter anderem ging es um die Einführung eines sogenannten „Ranger-Systems Light“ und wieso man überhaupt so viel in der Schlucht verbessern möchte.

Marienschlucht bleibt länger gesperrt als gedacht Video: Lukas Schmid