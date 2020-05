Bodman-Ludwigshafen ist nun auch auf www.suedkurier360.de vertreten. Fotograf Achim Mende war am Muttertagswochende beim schönsten Wetter mit seinen Drohnen unterwegs. „Es sind ganz aktuelle Aufnahmen bei tollem Licht“, sagt er.

Am Computer oder Handy sind so nun virtuelle Spaziergänge in drei Bereichen möglich. Diese sind der Bereich um Zollhaus und Hafen in Ludwigshafen (Bild), Seeum mit Hafenbereich in Bodman und eine Art Brückenpanorama, das beide Ortsteile über den See hinweg verbindet. Durch die hochauflösenden Aufmachern können die Besucher der virtuellen Rundgänge viele Details anschauen, ein- oder auszoomen und blitzschnell über den See hinweg wechseln.

360 Grad Bild von Bodman mit Seeum | Bild: Achim Mende

Auch viele andere Orte sind auf www.suedkurier360.de vertreten. So sind Rundgänge durch Stockach, Nenzingen oder Mühlingen möglich. Achim Mende nennt es einen Sehgenuss. Als Wortspiel wäre es hier zudem ein Seegenuss.