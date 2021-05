Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Am Montagabend war ein schöner Regenbogen zu sehen. In Bodman-Ludwigshafen sah er aus, als ob Anfang und Ende genau über den Gemeinden am See-Ende liege.

Bild: Marianne Kraus-Wittmer Bild: Marianne Kraus-Wittmer Bild: Christoph Leiz Bild: Christoph Leiz Bild: Christoph Leiz Bild: Schultz, Jan Aber nicht nur am See war der Regenbogen zu sehen, sondern zum Beispiel auch beim Quellenhof Ursaul.