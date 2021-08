Der DRK-Ortsverein Bodman-Ludwigshafen hat sich zur Hauptversammlung im Café Hasler in Bodman getroffen. Der Bürgermeister und Vorsitzende Matthias Weckbach begrüßte die Anwesenden.

Bereitschaftsleiterin Luzia Bühler blickte laut Pressemitteilung in einem kurzen Bericht auf das vergangene Jahr zurück: Da die üblichen Veranstaltungen abgesagt wurden, konnte nur die Blutspendeaktion im Oktober im Gemeindezentrum Ludwigshafen durchgeführt werden. Schatzmeister Martin Hegemer gab den Kassenbericht bekannt. Die Kassenprüfer Stefanie Kögler und Rainer Wester bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung und schlugen eine Entlastung vor.

Anschließend wurde der Haushaltsplan des Ortsvereins vorgestellt und die Anwesenden stimmten einer erforderlichen Satzungsänderung zu. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Wahlen, welche von Michael Koch, Gemeinderat und Vertreter der DLRG, geleitet wurden, gab es keine Neuerungen.

Seit Jahrzehnten beim Roten Kreuz

Matthias Weckbach konnte Monika Wester als Gründungsmitglied für 50-jährige Mitgliedschaft ehren. Auch Rainer Wester ist bereits seit 50 Jahren im DRK-Ortsverein tätig, Luzia Bühler seit 45 Jahren.

Bürgermeister Matthias Weckbach gab einen Rückblick über die vergangenen Jahre, in denen die Geehrten aktiv waren. Er sprach über viele Ereignisse, verschiedene Sanitätsdienste sowie die Wiederaufnahme der Blutspendeaktionen. Zunächst wurde im Wechsel in Bodman und Ludwigshafen Blut gespendet, mittlerweile sind zwei Blutspenden fest eingeplant. Immer wieder mussten am DRK-Heim Umbau- und Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Diese wurden in vielen ehrenamtlichen Stunden von den Helfern bewältigt.

Urkunden und Ehrennadeln

Matthias Weckbach überreichte Monika und Rainer Wester für ihre 50-jährige Treue zum DRK Urkunden, welche von der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld, unterschrieben waren, und außerdem Ehrennadel. Auch Luzia Bühler erhielt eine Anstecknadel und eine Urkunde für ihre verdienstvolle 45-jährige Mitgliedschaft.