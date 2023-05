Laut einer Pressemitteilung war eine 57-jährige Frau in Begleitung zu Fuß in der Parkstraße unterwegs und hielt dabei ihre Tasche in der Hand. Ein Unbekannter habe sich der Frau unbemerkt von hinten mit einem Mountainbike genähert und ihr ohne Gewalt die Handtasche aus der Hand genommen. Anschließend sei der dreiste Dieb in eine unbekannte Richtung geflohen.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.