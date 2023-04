Kandidaten bei Bürgermeisterwahlen wollen alle nur das eine: Bürgermeister werden. Aber die drei Bewerber in Bodman-Ludwigshafen wollen sogar alle nur die eine – diese eine Gemeinde. Und keine andere. Alessandro Ribaudo, Christoph Stolz und Matthias Korn sagen, sie könnten sich nur hier vorstellen, Bürgermeister werden. Gab es sowas schon mal bei einer Wahl in der Region?

Der vierte Mann, der bereits in mehreren Orten am Start war, hat immerhin noch kurz vor Fristende zurückgezogen. Eine unbekannte Frau ebenfalls. Die drei, die nun um die Gunst der Wähler buhlen, begründen ihren Wahlkampf und ihr Ziel aus vollem Herzen mit ihrem Heimatgefühl. Die Wahl am See-Ende hat offenbar politisch interessierte Männer angezogen, die ein starkes Bekenntnis zur Heimat teilen. Ribaudo und Stolz bringen dies sehr authentisch bei zahlreichen Terminen und mit viel Engagement rüber.

Eine Besonderheit bei dieser Wahl

Mancher würde nun vielleicht sagen, dass dies für den erfolgreichen Wahlkampf vorgeschoben ist. Aber welcher Wahlkampf im Raum Stockach hatte schon mal drei Kandidaten, die allesamt in der Gemeinde oder direkter Nachbarschaft aufgewachsen sind? Hier oder da kam mal ein Wahlsieger aus der Umgebung, doch so viel geballte Ortskenntnis ist etwas Besonderes.

Die Bürger von Bodman-Ludwigshafen können sich über ein solches Bewerberfeld und über das politische Fachwissen, das zwei der drei mitbringen, sehr glücklich schätzen. Ribaudo wuchs in Ludwigshafen auf, Stolz in Stockach und Korn lebte ab seinem elften Lebensjahr in Stockach sowie später einige Jahre in Ludwigshafen. Der amtierende Bürgermeister Matthias Weckbach kam zum Zeitpunkt seiner ersten Wahl im Jahr 1999 übrigens als Kämmerer aus Sipplingen, doch ursprünglich stammt er aus dem Odenwald.

Frühe Bewerbungen sind ein Bekenntnis

Im Vergleich zu anderen Orten, die jüngst Wahlen hatten, waren am See-Ende zudem sofort Bewerber da. Ribaudo und Stolz wussten sogar schon weit im Vorfeld, was sie wollen. In Bodman-Ludwigshafen gab es kein wochenlanges Warten, wer sich zur Wahl aufstellen lassen will.

Nun steigt die Spannung auf den Wahltag am 23. April, wer die meisten Stimmen erhält und ob es direkt für eine absolute Mehrheit mit mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen reicht. Die Bewerber haben vorgelegt, nun sind die Einwohner gefragt: Welches Kandidatenherz schlägt wirklich im Takt der Wähler?