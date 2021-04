Bodman-Ludwigshafen vor 3 Stunden

Dort gilt eigentlich Tempo 7: Sorge wegen zu schnellen Fahrzeugen in der Kurve in der Hafenstraße in Ludwigshafen beim Spielplatz

Gemeinderat Alwin Honstetter (CDU) sprach in der jüngsten Ratssitzung häufige Gefahrensituationen in der Kurve der Hafenstraße beim Hotel Adler und dem Spielplatz an. Fahrzeuge aller Art würden dort zu schnell fahren.