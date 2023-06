Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Doch keine Soldaten am Himmel: Jährliche Bundeswehrübung vor Bodman fällt überraschend aus

Die Fallschirmspringer vom Ausbildungszentrum Spezielle Operationen üben jährlich drei Tage lang Wasserlandungen im Bodensee. Für die Bootsbesitzer am See hat das meist Folgen. Doch in diesem Jahr fällt die Übung aus.