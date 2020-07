Im Notfall soll es am Seeufer in Bodman-Ludwigshafen so schnell wie möglich gehen. Deshalb sei das Aufstellen von DLRG-Notrufsäulen an drei Standorten in Bodman-Ludwigshafen geplant, erklärte Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die entsprechenden Verträge mit der Björn-Steiger-Stiftung seien unterschrieben.

Wenn jemand von einem solchen Telefon aus anrufe, sei automatisch klar, von welchem Standort aus der Notruf komme und Hilfe könne schnell gezielt geschickt werden.

Folgende Positionen wird es geben: Im Bodmaner Uferpark zwischen Bank und Laterne beim Spielplatz und in Ludwigshafen am Waschplatz beim Bahnübergang sowie im Schlösslepark am Ufereinstieg vor der Doppelbank. Wann genau die Säulen aufgestellt werden, ist noch nicht bekannt.