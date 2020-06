Dort soll an der Ecke Kaiserpfalzstraße/“Im Weiler“ ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit entstehen. Ein so großes Gebäude an dieser Stelle war in den vergangenen Monaten zwei Mal ein Streitpunkt im Bauausschuss gewesen und schließlich an den Gemeinderat verwiesen worden. Trotz einem letztendlichen Ja für eine Bauvoranfrage ist dann der Investor abgesprungen. Nun habe die Besitzerin selbst neue Pläne eingereicht.

Bodman Neue Wohnbaupläne bei der Weilerkapellenkreuzung – und Kehrtwende bei umstrittenem Mehrfamilienhaus an der Kurve Das könnte Sie auch interessieren

Hauptamtsleiter Stefan Burger gab einen kurzen Überblick über die Veränderungen. Unter anderem seien Höhen nun reduziert, es seien zehn statt 13 Wohneinheiten vorgesehen. Die Bauvoranfrage bekam ein einstimmiges Ja der Räte ohne eine Debatte.