Hauptamtsleiter Stefan Burger teilte am Freitag mit, dass an diesem Wochenende keine Sicherheitskräfte den Gemeindevollzugsdienst in den Uferanlagen von Bodman-Ludwigshafen begleiten werden. Die Verwaltung verzichte „in Anbetracht der Wetterentwicklung“ darauf. Der Gemeindevollzugsdienst werde mit jeweils kurzfristig angepasster Personalstärke unterwegs sein.

Es wäre der zweite Test-Einsatz mit Security nach dem vergangenen Wochenende gewesen. Der Gemeinderat hatte in der Sitzung vor den Pfingstferien beschlossen, dass Security-Kräfte probeweise den Gemeindevollzugsdienst unterstützen sollen, damit die Einwohner sehen, wie solche Einsätze wirklich aussehen, und damit Erfahrungen gesammelt werden können.

Am Dienstag, 8. Juni, 19.30 Uhr, spricht der Gemeinderat in seiner Sitzung im Seeum in Bodman über die bisher gesammelten Erfahrungen mit der Security.