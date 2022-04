Es ist geschafft: Die Seeuferwege zwischen Bodman und Ludwigshafen sind wieder blitzblank. Denn mehr als 40 Mitglieder des Vereins Wassersportfreunde Ludwigshafen, mehrere Gäste sowie Unterstützer des Vereins haben die Wege zwischen dem Ludwigshafener Waschplatz und dem Hafen des Yachtclubs Stockach gereinigt und von Müll befreit.

Gleiches gilt für die Strecke vom Campingplatz Schachenhorn bis zur Mündung der Stockacher Aach durch das Naturschutzgebiet, so eine Mitteilung des Vereins. Anschließend hätten die Helfer die Wege mit einer neuen Splitdecke versehen.

Verschiedene Arbeitsgruppen machen sich an die Arbeit

„Die Gäste können kommen“, sagt Roland Schober, Vorsitzender der Wassersportfreunde Ludwigshafen, nach dem alljährlichen Einsatz erfreut. Bereits am frühen Morgen hätten sich die Freiwilligen beim Treffpunkt oberhalb des Waschplatzes getroffen, um an die Arbeit zu gehen.

Erst seien die Helfer in Arbeitsgruppen eingeteilt und mit wichtigem Arbeitsgerät wie Hacken, Rechen, Schaufeln und Schubkarren ausgestattet worden. Zur Unterstützung habe es auch zwei Traktoren und einen Radlader gegeben.

Schlößlepark ist bereit für die kommende Saison

Doch nicht nur dem Müll und Unrat auf den Seeuferwegen gingen die Helfer an den Kragen. Auch im Schlößlepark bei der Steganlage der Wassersportfreunde ging es ans Werk. Dabei sei jeglicher Müll vom Seegrund und aus dem Teich im Park geholt und anschließend fachgerecht entsorgt worden.

Zudem sei die gesamte Anlage um und am Steg einer Grundreinigung unterzogen worden. Auch die Toilettenanlage im Schlößlepark sei für die kommenden Saison vorbereitet worden und es wurden kleinere Reparaturen durchgeführt.

Dank vielen Helfern schnell fertig

Wie Schriftführer Wolfram Thum in seiner Mitteilung schreibt, konnten die Arbeiten bereits am frühen Nachmittag beendet werden. Zu verdanken sei das den vielen Helfern, die gemeinsam an der Säuberungsaktion teilgenommen haben. Zum Abschluss gab es für sie an der Konzertmuschel in Ludwigshafen noch Kaffee und Kuchen. (pm)