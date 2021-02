Die Corona-Pandemie verhindert zwar, dass Fasnacht in gewohnter Form stattfinden kann, doch ganz geschlagen wollen sich die Seehasen Ludwigshafen dem Virus nicht geben. Sie haben sich etwa ganz Besonderes einfallen lassen, damit der närrische Spaß trotz abgesagter Veranstaltungen nicht verloren geht.

Die Fischerinnen, deren Gruppierung es seit 40 Jahren bei den Seehasen gibt, wollen in Bodman-Ludwigshafen spezielle Fasnets-Pakete – maßgeschneidert für Damen, Herren und Kinder – direkt an die Haustür liefern. Die Pakete enthalten alles, was man aus ihrer Sicht für eine gemütliche Feier daheim benötigt. Das Damen-Gedeck besteht laut der Gruppierung aus einer Fischerinnen-Piccolo, Knabberzeug, einem Schnaps, einer Brausetablette, um den körpereigenen Elektrolythaushalt wieder ins Lot zu bringen, sowie einer kleinen Überraschung. Zum Herren-Gedeck gehören statt Sekt zwei Flaschen Fischerinnenbier.

Ganz besonderen Wert haben die Frauen auf die Kinderpakete gelegt. Diese enthalten neben Mal- und Bastelvorlagen auch Konfetti, Süßes und Salziges sowie kleine Überraschungen. Die Bestellung der Pakete ist bis heute, 6. Februar, möglich per Mail an die Adresse Fischerinnen@Seehasen.com, per Telefon an (07773) 239441 oder über WhatsApp an (0170) 2456231. Die Auslieferung der Pakete erfolgt vor dem Schmotzigen Dunschtig, bezahlt werden die 6,50 Euro für die Erwachsenen-Gedecke oder 5 Euro für ein Kinderpaket passend bei der Übergabe oder coronakonform vorab per Übweisung. Die Bankverbindung wird den Käufern mit der Bestellbestätigung bekannt gegeben.

Narrenkalender zeigt die Zunft

Zudem wollen die Seehasen mit einem Kalender in die Haushalte der Bürger einziehen. Wer sich fragt, ob es dafür im Februar, wenn das Jahr bereits einige Wochen alt ist, nicht zu spät ist, der irrt: Denn es handelt sich um Narrenkalender. Diese sind von Februar 2021 bis Februar 2022 gültig, beginnen und enden also im Monat der Fasnet. Eine Auswahl von 13 Bildern zeigt darin die Zunft mit all ihren Facetten, nimmt Bezug auf Gegenwart und Historie und vermittelt durch Aufnahmen regionaler Fotografen den Spaß an der Fasnet.

Mit der Aktion bittet die Zunft auch um Unterstützung: Hafenfest und Seefest, die üblicherweise zur Finanzierung der Zunft beitragen, mussten im vergangenen Jahr schon abgesagt werden und ob sie in diesem Jahr stattfinden können, ist aktuell noch ungewiss. Die Einnahmen durch die Kalender sollen nun vollständig der Zunft zugute kommen – möglich ist das, weil die Druckkosten der 500 Exemplare über Sponsoren finanziert wurden.

Ab sofort ist der Kalender in den Verkaufsstellen der Tourist-Info in Bodman-Ludwigshafen sowie bei Obstbau-Ackerbau Seeberger in der Radolfzeller Str. 12 erhältlich. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.seehasen.com.