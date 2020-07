Es finden zuerst diverse Pflaster- und Rodungsarbeiten und Natursteinarbeiten statt, so eine Mitteilung des Ortsbauamts. Am südlichen Eingang der Friedhofsmauer (Radolfzeller Straße/Kronbühlstraße) könne es in den nächsten Wochen aufgrund von Arbeiten direkt am Mauerwerk temporär zu einer Fahrbahnverengung kommen.

Ludwigshafen Sanierung der Friedhofsmauer mit Mauerverlängerung beginnt noch im Juli

Je nach Baufortschritt könne es sein, dass auch ein Schuttcontainer auf einem der Parkplätze in der Kronbühlstraße direkt an der Friedhofsmauer abgestellt werden müsse.