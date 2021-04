Eigentlich wollte sich der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen schon Ende März unter anderem mit der Erweiterung der Kinderkrippe in der Sernatingen-Schule, der Vorstellung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe zum Museum Bodman-Ludwigshafen, einer erneuten Änderung der polizeilichen Umweltschutzverordnung und Leitlinien für die Bauplatzvergabe auseinandersetzen. Auch über den Bebauungsplan „Parkplatz Weilerkapelle“ sollte gesprochen werden. Doch der Sitzungstermin wurde verschoben, weil Bürgermeister Matthias Weckbach und einige Ratsmitglieder als Kontaktpersonen der Kategorie 2 eingestuft wurden.

Stattfinden sollte der Termin darum eigentlich am Dienstag, 13. April – doch auch daraus wird nun nichts. Wie die Verwaltung mitteilt, fällt auch die Ersatzsitzung aus, sie soll am 20. April in Form einer Videokonferenz nachgeholt werden. Genauere Informationen sollen noch bekannt gegeben werden.

Man geht auf Nummer Sicher

Grund für den Entschluss sei unter anderem, dass es im Gemeindezentrum in Ludwigshafen, wo sich die Räte treffen wollten, keine Lüftung gebe. Man hätte darum mit mobilen Anlagen arbeiten und lüften müssen. Außerdem gebe es mittlerweile geänderte Regeln bei der Einstufung der Kontaktpersonen, weshalb sich alle Anwesenden in Quarantäne begeben müssten, sollte sich eine infizierte Person in der Sitzung aufhalten. Man wolle vorsichtig sein und nichts riskieren, heißt es von der Verwaltung.