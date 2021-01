Ludwigshafen vor 38 Minuten

Die Kanalarbeiten in der Talstraße sollen voraussichtlich am 1. Februar beginnen

Der hochwassersichere Ausbau des Mühlbach-Kanals in der Talstraße in Ludwigshafen soll in der kommenden Woche weitergehen. Zumindest, wenn das Wetter es zulässt.