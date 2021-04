von SK

Die Gemeinden im Landkreis Konstanz bieten vom 23. bis 25. April Corona-Testtage an, in deren Rahmen etwa Kinderbetreuungseinrichtungen, Unternehmen, Behörden sowie Bürger in kommunale Testzentren eingeladen werden.

Helfer gesucht

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen sucht freiwillige Helfer für die Organisation und die Durchführung der Test. Diese können sich unter der Telefonnummer (0 77 73) 93 00 11 oder per E-Mail an sekretariat@bodman-ludwigshafen.de bei Karin Mußhoff melden.

Wo genau die Tests in der Gemeinde durchgeführt werden, steht laut Hauptamtsleiter Stefan Burger derzeit noch nicht fest, da es aufgrund der neuen Kontaktregelungen nicht möglich sei, die Testpersonen in Innenräumen auf die Ergebnisse warten zu lassen. Ursprünglich waren das Gemeindezentrum in Ludwigshafen, die Sernatingenschule und die Sporthalle Bodman vorgesehen. Ob es dabei bleibt, sei aber noch unklar.