Die finanzielle Lage der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen sieht zum Ende des dritten Quartals besser als im zweiten aus. Trotzdem zeigten der Bericht zur Haushaltslage von Bettina Keller, die Klaus Lindenmayer als Kämmerin nachfolgt, und die Sitzungsvorlage ein durchwachsenes Bild: Es gibt an manchen Stellen Einsparungen, an anderen Mehrausgaben. Die Auswirkungen des Lockdowns machen sich weiterhin stark bemerkbar.

Was zu Verbesserungen beiträgt

Bettina Keller stellte einige Zahlen in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. „Das ist aber nur eine Momentaufnahme“, betonte sie. Es sei eine Hochrechnung, wie das Jahr ausfalle. Zur Verbesserung trage bei, dass die Gemeinde im Ergebnishaushalt momentan die erwartete Gewerbesteuer 2020 erreicht habe, erklärte sie. Es seien aber noch Änderungen möglich.

Außerdem habe Bodman-Ludwigshafen bisher 82.000 Euro an Corona-Soforthilfemaßnahmen vom Land erhalten. Dieser Betrag beinhalte auch 15.000 Euro für die Kita-Ausfälle, die gleichermaßen für Gemeindekindergarten, Awo und St. Michael seien.

Zur Flüchtlingsunterbringung sagte sie: „Ich gehe davon aus, dass wir 20.000 Euro weniger Fehlbelegungsabgabe zahlen müssen.“ Die Investitionen in den Umbau des ehemaligen Naturfreundhauses und des Ex-Löwens für die Anschlussunterbringung hätten sich damit bereits teilweise refinanziert und würden dies auch weiter tun.

Weniger Geld für Investitionen

Insgesamt entwickle sich der Ergebnishaushalt positiv und stehe besser da als bei der vorherigen Hochrechnung, so Bettina Keller weiter. Dennoch listet die Sitzungsvorlage auf, dass bisher nur 202.800 Euro liquide Mittel erwirtschaftet wurden und nicht wie geplant 1,18 Millionen Euro. Für die Finanzierung von Investitionen stehen 977.700 Euro weniger zur Verfügung.

„Die Mindestliquidität ist gesichert. Die Anspannung geht zurück, aber es bleibt spannend, wie wir das Jahr abschließen“, fasste sie zusammen. Bei der Hochrechnung Ende des zweiten Quartals hatte es an dieser Stelle eng ausgesehen (siehe Kasten). Insgesamt steht die Gemeinde zwar besser da, doch die Sitzungsvorlage machte bereits klar, dass die Mehrausgaben und Wenigereinnahmen im Gesamtergebnis spürbar seien. Das zog sich bisher durch alle Zwischenstände, die Bettina Keller gegeben hat.

Rückfragen von den Räten

Eine von mehreren Fragen, die Petra Haberstroh (Freie Wähler) zu den Zahlen hatte, bezog sich auf den geplanten Penny-Markt und ob da 2020 noch Ausgaben für die Gemeinde kämen. Bettina Keller erklärte, dass es eine Fälligkeit gebe, aber sie bezweifle, dass das noch dieses Jahr sei. Zu Fragen wegen Verteuerungen bei Baumaßnahmen sagte sie, dass das zum Beispiel an der Schule in Bodman aufgrund von Leitungsverlegungen gewesen sei. Beim Regenrückhaltebecken im Fuchsweg in Ludwigshafen habe sich eine fehlerhafte Massenberechnung beim belasteten Erdmaterial niedergeschlagen. Darum war es bereits in einer Sitzung im Juli gegangen.

Alessandro Ribaudo (CDU) erkundigte sich unter anderem nach 290.000 Euro, die für Unterhaltungsmaßnahmen und bauliche Maßnahmen notwendig waren. Laut Bettina Keller beinhaltet dieser Betrag zum Beispiel 80.000 Euro für den Umbau zur Anschlussunterbringung oder Mittel für einen Ozonabschneider in der Küche des Seeums aus Arbeitsschutzgründen: „So summieren sich die Sachen auf.“