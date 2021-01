Die Corona-Pandemie macht viele Dinge unmöglich. Obwohl diesmal alles anders ist, haben die Seehasen einen Narrenfahrplan aufgestellt. Stolz stellt ihn Webhase Jürgen Wieshoff ihn vor. Am Mittwoch, 10. Februar, gibt es einen telefonischen Infoabend zur Klärung von Fragen.

Der Narrenbaum, den ein Mitglied der Seehasen im Allgäu aufgestellt und fotografiert hat, zeigt, dass jeder seinen Baum mit wenig Aufwand schmücken und am Wettbewerb teilnehmen kann. | Bild: Juergen Wieshoff/Seehasen

Am Schmotzige Dunschtig können Interessierte um 10 Uhr die Befreiung des Rathauses und um 14 Uhr das Stellen des Narrenbaumes digital verfolgen. Wieshoff verrät: „Wir werden beides Corona-konform vorher durchführen und aufzeichnen.“ Abends folgt ein Link zu Party-, Fasnachts- und Tanzmusik. So könne jeder zuhause seine eigene Hemdglonker-Party feiern.

Für den Samstag, an dem sonst die Dorffasnet stattfindet, empfehlen die Seehasen einen Spaziergang zur Besichtigung der Narrenbäume. Wieshoff sagt: „Mittlerweile haben ja einige Narrenvereine dazu aufgerufen, den Weihnachtsbaum als Narrenbaum zu verwenden, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die daraus einen Wettbewerb gemacht haben.“ Die Seite www.narrenbaum.de ist jetzt aktiv zum Hochladen des eigenen Narrenbaums. Die Adressen der Bäume stehen bei den Fotos vermerkt, damit sich jeder ein persönliches Bild machen kann. Für Gewinner gibt es Geldpreise, Urkunden und Sekt.

So sehen sie aus, die Seehasen aus Ludwigshafen. | Bild: Friedrich W. Strub

Am Fasnachtssonntag sind sogar ein Umzug und Treffen in Besenwirtschaften geplant. Auch das geht nur digital. Jürgen Wieshoff erzählt: „Es gibt eine Adresse, über die man sich einwählt und am Umzug teilnimmt. Dieser dauert etwa 40 Minuten. Dabei sind die Teilnehmer eher passiv. Und darum gibt es anschließend Links zu einzelnen Zoom-Meetings, die von den Vereinen betrieben werden. Da kann man sich aufgrund der kleineren Teilnehmerzahl auch unterhalten.“

Ende mit Grußworten

Am Dienstag beenden Grußworte des Stettelbergers und des Zunftmeisters mit Bekanntgabe der Gewinner des Narrenbaumwettbewerbes die närrischen Tage. Alle Links werden auf https://seehasen.com stehen, vorab nach Verfügbarkeit mit dem Narrenfahrplan veröffentlicht und in den sozialen Netzwerken publiziert.