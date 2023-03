Tonja Sailer und Christoph Leiz, die sich im vergangenen Jahr als Grünen-Gemeinderäte mit einem Antrag für solche Pflanzbeete eingesetzt hatten, an denen sie auf diesem Foto stehen, sind zufrieden. Sie sehen es als Aufwertung für den Uferpark. Dies sei sowohl für Einheimische als auch Touristen. Im Rückblick erklärt Leiz, der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen habe für Bepflanzungen 20.000 Euro genehmigt, die aber noch nicht ausgeschöpft seien. „Toll, dass unsere Kollegen im Rat zugestimmt haben“, sagt Leiz.

Er weist außerdem darauf hin, dass es im Uferpark Flächen mit bienenfreundlichen Pflanzen gebe. Die beiden Grünen-Räte stehen auf dem Foto an einem Weg und einem Beet, die circa in der Mitte des Uferparks liegen. Im Hintergrund ist das Seeufer zu sehen. Christoph Leiz und seine Fraktionskollegin Tonja Sailer haben bereits Bepflanzungen für das kommende Jahr in Ludwigshafen im Auge.