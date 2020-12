Die Bagger stehen um Weihnachten still, die Autos dürfen fahren: Ortsbaumeister Ralf Volber informierte im Gemeinderat darüber, dass die Friedhofstraße in Bodman bald Asphalt erhält. An den Feiertagen soll der Verkehr dort wieder rollen können. Außerdem ruhen die Arbeiten in der Talstraße in Ludwigshafen. Die Baugrube für die Kanalverlegung soll auf Weihnachten hin zugemacht und die Strafe befahrbar werden. Er sagte, dass beide Baustellen gut in der Zeit lägen, obwohl es durch den Wintereinbruch zwei Tage Arbeitsausfall gegeben habe.