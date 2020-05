Die Außenanlage am Kindergarten in Bodman nimmt Gestalt an und steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Rudolf Schlichenmaier vom Ortsbauamt der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen erklärte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Arbeiten an der Außenanlage des Kindergartens in Bodman gut vorankommen. Seiner Einschätzung nach solle die ausführende Firma noch im Mai mit den Arbeiten an der Außenanlage fertig sein. „Es sind mittlerweile zahlreiche neue Spielgeräte installiert und auch schöne Sitzmöglichkeiten geschaffen worden“, teilte Schlichtenmaier mit. Wie Ortsbaumeister Ralf Volber informierte, seien alle Arbeitsschritte an der neuen Außenanlage wie geplant durchgeführt worden. „Wir befinden uns voll im Zeitplan“, bestätigte er auf Nachfrage.

Ludwigshafen Wo soll der Kindergarten St. Michael neu gebaut werden? Warum es noch keine Antwort gibt und wie es nun weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Auch Hannah Deierling, vom Büro Hornstein, die die Bauleitung inne hat, ist zuversichtlich: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir noch im Mai mit den Arbeiten fertig sind“, sagte sie. Alle Spielgeräte seien bereits aufgebaut. „Der hintere Bereich steht, nur der Rasen fehlt dort noch“, so Deierling. Derzeit laufen die Arbeiten im vorderen Bereich noch. Dort werde gerade der Boden aufgeschüttet, um Platz für das Highlight der Außengestaltung zu schaffen: ein großes Piratenschiff zum Spielen und Toben.

Sandbereich mit Matschanlage

Und auf das können sich die Kindergartenkinder in Bodman in Zukunft freuen: Laut Hannah Deierling wurde ein Sandbereich mit einer großen Matschanlage samt Wasserpumpe realisiert. Zusätzlich zu diversen Spielgeräten wurde noch eine Rollerbahn gebaut. „Auch den Grillplatz haben wir neu gemacht“, so Deierling.

Bodman-Ludwigshafen Rat beschließt den ersten doppischen Haushalt: Viele Bauprojekte in diesem Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Spielgeräten für die Kindergartenkinder wurden auch die Zugänge zum Gebäude neu angelegt. „Sie sind jetzt barrierefrei“, betonte Deierling. Zudem wurde auch ein neuer Kinderwagenabstellbereich am Eingang zum Kindergarten für die Eltern geschaffen. Auch die Arbeiten an den neuen Zuwegen seien derzeit noch nicht abgeschlossen.