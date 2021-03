Bodman-Ludwigshafen Nur für Abonnenten vor 24 Minuten

Detail-Ergebnisse der Landtagswahl: Bittere Werte für die CDU in allen Teilen von Bodman-Ludwigshafen

In beiden Teilorten und bei der Briefwahl: In Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) erleidet die CDU schwere Einbußen und muss die Grünen weit an sich vorbeiziehen lassen. dafür kann sich die FDP in der Fläche über ein schönes Ergebnis freuen.