Führungen und Konzerte finden in der Seegemeinde wieder statt. Die regelmäßigen Veranstaltungen zu Kunstwerken von Peter Lenk in beiden Ortsteilen sowie eine historische Ortsführung starten in wenigen Tagen und Anfang Juli gibt es einen Jazzfrühschoppen.

Zeitreise durch die Ortsgeschichte

Unter dem Titel „Eine Zeitreise durch die Geschichte Bodmans„ ist am Freitag, 19. Juni, um 18 Uhr, eine Ortsführung durch Bodman. Der Treffpunkt dafür ist am Hafen. Die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro oder vier Euro mit Gästekarte. Kinder bis 14 Jahre können kostenlos teilnehmen.

Führungen zu Lenk-Werken

Am Sonntag, 21. Juni, steht eine Führung zum Relief „Ludwigs Erbe“ an. Ab 10.30 Uhr erfahren Interessierte in Ludwigshafen in 45 Minuten alles über das Werk von Peter Lenk. Treffpunkt ist direkt am Relief beim Zollhaus.

Das Narrenschiff von Peter Lenk am Seeum in Bodman wird ab dem 24. Juni jeden Mittwoch bis zum 9. September um 17 Uhr im Mittelpunkt einer Führung stehen. Der Treffpunkt ist direkt vor Ort und die Veranstaltung dauert etwa 30 Minuten.

Welche Vorkehrungen gelten

Bei den Führungen gelten dann verschiedene Arten von Vorkehrungen gemäß der Corona-Verordnung. So erklärt Sandra Domogalla auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Bei den Führungen vor den Lenk-Kunstwerken sitzen beziehungsweise stehen die Teilnehmer an zugewiesenen Plätzen mit dem vorgeschriebenen Abstand.“ Es handele sich dabei immer um kleine Gruppen. Bei den Ortsführungen laufen die Teilnehmer in der Kleingruppe mit dem vorgeschriebenen Abstand. „Grundsätzlich müssen vor Beginn die Kontakt-Daten der Teilnehmer erfasst werden“, sagt sie.

Jazzfrühschoppen im Juli

Auch mit den Jazzfrühschoppen geht es nach einer Zwangspause weiter. Am Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr, sind die „Altstadt Ramblers“ im Zollhaus zu Gast. Infos und Kartenvorbestellung bei Elisabeth Fuhrmann unter (0175) 4 04 58 84 oder per E-Mail an jazz.fuhrmann@gmx.de. Die Tageskasse öffnet um 10 Uhr. Eintritt: Erwachsene für 12 Euro, Kinder zahlen sechs Euro.