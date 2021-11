Bürgermeister Matthias Weckbach sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf eine Frage zum Zeitplan, dass die ersten Arbeiten durch eine Teilbaufreigabe möglich seien. Im Dezember gehe es dann auch mit dem Umbau der jetzigen Mensa in Kinderkrippen-Räume los. In der Zwischenzeit würden die Schüler in der Aula essen.

Das Ortsbauamt hat inzwischen mitgeteilt, dass die Baustelleneinrichtung die Hälfte des Schulparkplatzes einnehmen werde. Es gebe also nur begrenzte Parkmöglichkeiten und der Gemeindevollzugsdienst werde morgens nach dem Rechten schauen.

Zudem werde die Buhlstraße in der Bauzeit zur Einbahnstraße. Die Zufahrt sei von der Talstraße und Wiesenstraße her möglich, die Ausfahrt über die Mühlbachstraße.