Die Augenweide geht in die 17. Runde: Ab Mittwoch, 25. Oktober, wird das Zollhaus wieder für zwölf Tage eine Hochburg des Kunsthandwerks. Die Veranstaltung selbst soll wie gewohnt ablaufen, aber es gibt neue Teilnehmer, erzählt Veronika Jäger aus Mühlingen, die gemeinsam mit Jürgen Mayer aus Orsingen die Veranstaltung in Ludwigshafen organisiert.

Rund 30 Aussteller zeigen ihre Sachen aus den Bereichen Keramik, Textilien, Schmuck, Holz, Papier und mehr. Auch Kulinarisches ist dabei: Schokolade, Liköre und mehr. Die Organisatoren umschreiben, man könne dort schöne Dinge, Nützliches, kleine Mitbringsel, große Geschenke oder wunderschöne Einzelstücke finden. Cake Baby aus Raithlaslach gehöre zum ersten Mal zu den Ausstellern – und man könne die Kuchen probieren, erzählt Veronika Jäger. Ansonsten nehmen viele alte Bekannte wieder teil und zeigen ihr Kunsthandwerk. Veronika Jäger und Jürgen Mayer selbst werden auch ausstellen.

Der neue Zollhaus-Pächter Jonathan Noll wird für die Bewirtung der Gäste Sorgen. Es soll einen täglichen Mittagstisch geben und zudem Café- und Barbetrieb. Veronika Jäger freut sich sehr, dass es mit der Bar am Abend nach Ausstellungsschluss einen Anlaufpunkt gibt, um den Tag ausklingen zu lassen. Laut Noll wird der Barbetrieb bis circa 22 Uhr gehen.

Die Augenweide wird am 25. Oktober um 10 Uhr einfach beginnen. Es seien keine große Vernissage zu Beginn und auch keine Finissage am Ende geplant, so Veronika Jäger. Nur ein kleiner Sektempfang mit Vertretern der Gemeinde soll einen Startpunkt setzen. Die Veranstaltung läuft von Mittwoch, 25. Oktober, bis Sonntag, 5. November, täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Beim Parken gilt alles, wie bei großen Veranstaltungen im Ort: Veranstalter und Gemeinde weisen auf den Parkplatz Uferpark und den Strandbad-Parkplatz hin, auf denen es Tagestickets für fünf Euro gibt.