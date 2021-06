Irgendwann im Herbst geht es los: Die Bundesstraße 34 von Ludwigshafen bis zur Abzweigung Richtung Bodman bei der Straße „An der Hurtbrücke“ wird saniert. Bürgermeister Matthias Weckbach informierte kürzlich im Gemeinderat darüber. Eigentlich sprach er sogar schon von einem konkreten Datum, doch die Pressestelle des Regierungspräsidiums Freiburg (RPF) kann dies bisher noch nicht bestätigen. Der Termin sei noch nicht ganz fix, so das RPF: „Die Bauzeit ist noch nicht final abgestimmt.“ Aber die Maßnahme wird auf jeden Fall einige Zeit dauern: Weckbach sprach von etwa acht Monaten.

Es geht bei der Sanierung nicht nur um die andere Hälfte der Strecke zwischen Espasingen und Ludwigshafen, sondern auch um die B 34 innerorts in Ludwigshafen bis zur Kurve in der Ortsmitte, wo diese auf die B 31-alt in Richtung Stockach trifft. Dass die Bauzeit voraussichtlich mehr als ein halbes Jahr beträgt, liegt laut Pressestelle des RPF daran, dass es nicht nur rein um die Erneuerung der Fahrbahndecke gehe: Die Straßenentwässerung werde ergänzt, Bushaltebuchten würden barrierefrei ausgebaut und die Stützmauer zur Bahn am Ortseingang Ludwigshafen werde saniert. „Darüber hinaus werden weitere Gewerke von der Gemeinde und Versorgungsträgern ausgeführt“, so das RPF.

Die B34 kurz vor Ludwigshafen. Hier findet ab Herbst die Fahrbahnsanierung statt. Das Archivbild entstand im Frühling 2021. | Bild: Löffler, Ramona

Umleitung zwischen den Ortsteilen

Matthias Weckbach erläuterte bereits in einer Ratssitzung, die Straße werde zum Teil einspurig nutzbar sein. Es werde aber teilweise auch zu einer Vollsperrung kommen. In letzterem Fall müssten dann alle, die von Bodman nach Ludwigshafen oder von Ludwigshafen nach Bodman wollen, über Stockach fahren. „Das wird eine große Herausforderung darstellen“, fasste der Bürgermeister die Baumaßnahme zusammen.

Die Pressestelle des RPF kann bisher noch keine Kosten beziffern. Auf eine Rückfrage, ob es pandemiebedingt höhere Preise geben könnte, lautet die Antwort: „Beim normalen Straßenbau sind derzeit keine Kostensteigerungen zu erkennen.“