Der Bau des Multifunktionsgebäudes am Weilerkapellen-Parkplatz in Bodman ist bereits mit den Erdarbeiten gestartet. Nun kommt laut Bürgermeister Matthias Weckbach am Freitag der Baukran. Er sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die Metallteile seien derzeit in der Fertigung.

Die Grube für das neue Multifunktionsgebäude am Weilerkapellen-Parkplatz in Bodman ist fertig. Der Baukran kommt am 3. Dezember. | Bild: Löffler, Ramona

Die Gemeinde habe einen Antrag auf Fördermittel für die Behindertentoilette im Förderprogramm „Toiletten für alle“ gestellt. Das Gebäude an der Bushaltestelle beim Weilerkapellen-Parkplatz soll eine Tourist-Info, eine Toilette, eine Rad-Verleihstation und mehr haben.