Visual Story Veröffentlicht am 16. Februar 2022

Sanierung, Umgestaltung, neue Gebäude: Die SÜDKURIER-Lokalredaktion dokumentiert seit 2019 die Veränderungen an der Weilerkapellen-Kreuzung in Bodman. Hier gibt es Vorher-Nachher-Bilder aus der Luft und am Boden.

Oben ein aktuelles Pano-Bild,links unten aus dem Frühling 2021 und rechts unten aktuell von der Baustelle des Multifunktionsgebäudes.| Bild: Löffler, Ramona

Um die Weilerkapelle in Bodman dreht sich wortwörtlich der Verkehr, da sie komplett und sehr dicht von Straßen umgeben ist. Sie ist die Namensgeberin der Kreuzung der Kaiserpfalzstraße, Friedhofstraße und Straße „Im Weiler“. Seit 2019