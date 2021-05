Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes werden am Samstag, 29. Mai, testweise gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst in den Uferparks von Bodman und Ludwigshafen unterwegs sein. Es geht dabei einerseits um die Kontrolle der Polizeiverordnung der Gemeinde und andererseits um die Corona-Verordnung des Landes.

Hauptamtsleiter Stefan Burger erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, es sei so geplant, dass am Samstag in beiden Ortsteilen jeweils ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes und ein Security-Mitarbeiter zusammen laufen werden. So soll das Fremdpersonal beide Orte kennenlernen.

Der Gemeinderat hatte am 18. Mai ein oder zwei Wochenenden mit Security zur Probe beschlossen. Außerdem soll ein Bürgerdialog nach den Pfingstferien stattfinden. Die beiden Kräfte, die am Samstag vor Ort sind, wären weniger, als in der Ratssitzung für den Test angedacht war.

Im Echt-Betrieb – sofern der Rat diesen in einer der kommenden Sitzungen beschließt – wäre es dann später so gedacht, dass jeweils zwei Security-Mitarbeiter in Bodman und Ludwigshafen unterwegs sind.