Bald ist wieder freie Fahrt. Die Straßenbauarbeiten an der Weilerkapellen-Kreuzung in der Kaiserpfalzstraße in Bodman neigen sich dem Ende zu.

Endspurt an der Baustelle rund um die Weilerkapellen-Kreuzung. | Bild: Löffler, Ramona

Laut Martin Rosenstiel und Daniel Behringer von der Firma Behringer beginnt am Dienstag das Aufbringen der Deckschicht. Es stehen dann unter anderem noch Gehwegarbeiten an.

Das Ortsbauamt teilte mit, dass voraussichtlich ab Freitag, 21. Mai, die Straße wieder offen sein werde. Aber ein Teil der Bus-Umleitung werde wegen einer privaten Baumaßnahme im Bereich der Seestraße 30 noch bis Dienstag, 25. Mai, dauern. Die Umleitung Friedhofstraße/Untere Schloßhalde/Am Königsweingarten gilt bis dahin noch, aber der Bus könne

ortsauswärts wieder über die Kaiserpfalzstraße fahren können. Die Bushaltestellen hinten im Dorf (Metzgerbuckel und Seeum) könnten erst wieder ab 25. Mai, 16 Uhr, angefahren werden.

