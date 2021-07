von Ramona Löffler und Laura Marinovic

Die Regenfälle der vergangenen Tage machen sich weiter bemerkbar: Das Wasser des Bodensees ist im Bodmaner Uferpark nun leicht über die Ufer getreten, wie Steffen Bretzke, Gesamtkommandant der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, mitteilt. Das Holzdeck kurz vor dem Restaurant Gallardo war bereits am Donnerstag gleich auf mit dem Wasser und am Freitag halb überflutet. Ein rot-weißer Absperrzaun steht seither am Zugang.

Laut Bürgermeister Matthias Weckbach gebe es am renaturierten Ufer bereits Schäden durch den Wellenschlag bei diesem hohen Wasserstand. Auf die Gemeinde kämen wegen der Instandsetzung Kosten zu: „Da müssen wir Geld in die Hand nehmen.“

Uferpark Bodman am Freitag. Das Holzdeck in der Nähe vom Gallardo ist unter Wasser | Bild: Löffler, Ramona

Keller im Seehotel Adler muss ausgepumpt werden

Und Steffen Bretzke berichtet, dass im Seehotel Adler in Ludwigshafen Wasser in den Keller geflossen sei. Die Feuerwehr pumpe diesen nun aus. Ebenso sei im Zollhaus leicht Wasser eingetreten „aber das ist vernachlässigbar“, so der Gesamtkommandant. Zudem sei die Feuerwehr mit Pumpen an der Kläranlage im Einsatz, dort stehe als Folge des vergangenen Unwetters noch Wasser.

Bodman-Ludwigshafen selbst misst den Pegelstand nicht, aber die aktuellen Stände anderer Gemeinden am Seeufer sind auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) verzeichnet. Am Sonntagmorgen lag Konstanz dort mit rund 4,81 Metern bereits knapp über der ersten Hochwassermarke von 4,80 Metern. Die Gemeinde sei auf Hochwasser vorbereitet, so Weckbach am Freitag im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sandsäcke und weitere Material seien schon auf Hänger geladen worden, als der Wasserpegel bei 4,50 Meter gelegen habe.

Das Wasser ist am 16. Juli schon fast auf Kante und läuft in die Schäden an der Steinkante neben dem Uferweg im Uferpark Bodman. | Bild: Löffler, Ramona

Kanalausbau wurde gerade rechtzeitig fertig

Zum wiederholten Starkregen und den Unwettern in den vergangenen Wochen sagte er, die Seegemeinde habe Glück gehabt. Und er ergänzt: „Man hat gesehen, dass die Maßnahmen greifen.“ Am 8. Juli, genau am Tag vor den heftigen Regenfällen, die auf der L 194 und an weiteren Stellen für Überschwemmungen gesorgt habe, sei der Lückenschluss beim hochwassersicheren Ausbau des Mühlbachkanals fertig worden.

Die unteren Spielgeräte sind unter Wasser | Bild: Löffler, Ramona

Der Kanalausbau lief seit Mai 2017. Die Arbeiten begannen in der Bahnhofstraße am Kanal und Seeauslauf. Außerdem wurde das große Regenrückhaltebecken im Fuchsweg gebaut. Stück für Stück folgte oder geschah parallel die Verlegung eines neuen, großen Kanals zwischen diesen Punkten: Erst unter der Radolfzeller Straße (B 34), dann in mehreren Metern Tiefe mit einem speziellen Durchpressverfahren unter dem Friedhof zur Talstraße hindurch, von wo aus der Ausbau bis zum Regenrückhaltebecken weiter ging und nun fertig ist.