von Claudia Ladwig und Ramona Löffler

Der Endspurt beim neuen Winterrasenplatz in Ludwigshafen kommt im Frühling: Der Umbau des Bolzplatzes neben dem großen Fußballplatz zu einem wetterfesten Trainings- und Spielplatz begann im vergangenen Jahr, verzögerte sich dann. Das habe am schlechten Wetter im Oktober gelegen, sagte Klaus Lindenmayer auf Nachfrage. Er war bis zum Jahreswechsel nicht nur Kämmerer der Gemeinde, der in den Ruhestand gegangen ist, sondern ist auch im FC Bodman-Ludwigshafen.

Die Corona-Pandemie sei kein Problem beim Platzumbau, weil man ja nur draußen an der frischen Luft tätig sei, so Lindenmayer. Vereinsmitglieder könnten bei der Umgestaltung leider nicht helfen, da die Tiefbauarbeiten nur mit Maschinen zu bewältigen seien, erklärt er weiter. Sobald die Witterung es zulasse, werde die Baumaßnahme fortgesetzt. Er rechnet damit, dass der Winterrasenplatz im März oder April fertig wird.

Vorgeschichte begann Januar 2019

Der Weg zur Entscheidung und dem Baubeginn war nicht einfach. Im Januar 2019 ging es erstmals im Gemeinderat um die Zukunft der Sportplätze, da der FC Bodman-Ludwigshafen einen Kunstrasenplatz beantragt hatte. Der Grund: Beim Training wurde es oft eng und der Platz war immer schnell in Mitleidenschaft gezogen. Somit stand einerseits der Platzumbau im Raum, andererseits kam die Frage auf, wieviele Sportplätze Bodman-Ludwigshafen eigentlich braucht und ob dann der Platz in Bodman wegfallen würde. Das ganze Thema wurde zu einer Streitfrage und löste Diskussionen aus. Dabei spielten auch die Unterhaltungskosten für die Plätze und das Thema Bewässerung eine Rolle.

Im Juni 2019 fiel die Entscheidung, dass der Bolzplatz ein Winterrasenplatz wird, um dem Bedarf beim Training gerecht zu werden. In derselben Sitzung beschloss der Rat den Einbau einer Beregnungsanlage und die Anschaffung eines Mähroboters für Arbeitserleichterungen und Einsparungen bei der Unterhaltung der Sportplätze. 2020 ergab es sich zudem, dass auch der Platz in Bodman eine Beregnungsanlage bekommen konnte.