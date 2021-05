Nun ist es soweit: Das Urweltmuseum in der historischen Schlosstorkel in Bodman öffnet an Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, 10 Uhr erstmals seine Türen für Besucher. Die Neueröffnung war bisher aufgrund des Lockdowns und der Inzidenz im Landkreis noch nicht möglich. Ursprünglich hätte das Museum mit Fossilien und vielem mehr bereits Anfang April eröffnen sollen.

Die Besucher brauchen laut Betreiber Rolf Hauff keinen Corona-Test.

Infos im Internet: www.urweltmuseum-bodman.de