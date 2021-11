Bodman-Ludwigshafen vor 4 Stunden

Corona-Kontrolle in Bodman-Ludwigshafen: Gäste in den Lokalen haben gültige Impf-Zertifikate

Hauptamtsleiter Stefan Burger und Andreas Eppler vom Gemeindevollzugsdienst der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen haben am Donnerstag in der Mittagszeit die Einhaltung der Corona-Verordnung in einer Gaststätte in Ludwigshafen kontrolliert.