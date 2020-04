von Ramona Löffler und Friedrich W. Strub

Der erste Antrag kam 2017, die Sanierung fand vor Kurzem statt: Die sechs Stufen zur kleinen Friedhofskapelle in Bodman erstrahlen jetzt in neuem Glanz. Der marode Stein ist Vergangenheit. Darüber freut sich Gemeinderat Christoph Leiz (Grüne) sehr. Er hatte vor rund drei Jahren die Instandsetzung der Stufen beantragt und erinnerte in Ratssitzungen ab und an wieder an die Kapelle. Auch Bodmaner Bürger wiesen in der Einwohnerfrageviertelstunde darauf hin, dass etwas gemacht werden müsste. Leiz hat trotz der langen Zeit zwischen Antrag und Umsetzung aber Verständnis dafür, dass die Treppensanierung wegen anderen Maßnahmen in der Gemeinde warten musste.

Lob für die Umsetzung

„Es ist ganz toll geworden“, lobt Leiz die reparierten Stufen. Auch an den Fliesen oben und seitlich sei etwas gemacht worden. Mit dem neuen Handlauf rechts könnten nun auch Ältere gut in die Kapelle gelangen. Leiz ist dem Bauhof und Ortsbaumeister Ralf Volber für die Umsetzung sehr dankbar.

Die kleine Kapelle auf dem Friedhof ist die jüngste Kapelle in Bodman. Sie wurde im Jahr 1880 als eine Stiftung der Freifrau Maria von Ow-Wachendorf, geborene Freiin von und zu Bodman, gebaut und der schmerzhaften Muttergottes geweiht. Die Freiin war die ältere Schwester von Graf Johann Othmar, dem Großvater von Wilderich Graf von und zu Bodman. Heute befindet sich die Kapelle im Eigentum der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen.

Projekt Weilerkapelle

Nachdem bereits vor einigen Jahren die kleine, offene Schächerkapelle an der Seestraße instand gesetzt wurde und nun die Treppe der Friedhofskapelle saniert ist, hat Leiz die Weilerkapelle am Ortseingang von Bodman im Auge. Seit einigen Monaten steht die Kreuzung, auf der die Weilerkapelle steht, im Fokus von Gemeinderatsdebatten. Es geht um die Neugestaltung des gesamten Bereichs. Leiz möchte nun anregen, dass im Zuge dessen das Gotteshaus einen neuen Anstrich erhält. Wind und Wetter haben der Fassade der Weilerkapelle stark zugesetzt.