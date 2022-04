Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Ortsmitte von Ludwigshafen mit Kassler Bord sorgte im Gemeinderat für eine Debatte. Es gab vier mögliche Varianten für die Position und Gestaltung in der Hauptstraße (B 34), doch alle hatten Nachteile, wie Bürgermeister Matthias Weckbach nachzeichnete. Es gebe verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, beispielsweise die Kurvenradien.

Drei Varianten

Das Planungsbüro Görlitz, das die Sanierung der B 34 für das Regierungspräsidiums plant, habe die vier Varianten erarbeitet, so die Sitzungsvorlage. In Ortsterminen mit dem Hauptamt seien diese zwischen der Verkehrsbehörde, der Verkehrspolizei und dem Hauptamt besprochen worden. Weckbach sagte, er sei zu dem Schluss gekommen, dass Variante 3 die beste sei, da diese den Mehrwert einen zusätzlichen Stellplatzes habe, der an der Straße angelegt werden könne. Diese Variante sieht eine Verlegung der östlichen Bushaltestelle vor das Friseurgeschäft vor. Die drei Parkplätze würden auf den heutigen Platz vor die heutige Apotheke verlagert und um einen Parkplatz ergänzt werden, so die Sitzungsvorlage. Ein Vorteil sei, dass sich Fahrzeuge nicht am Bus vorbeimogeln könnten – aber der fließende Verkehr wäre eingeschränkt.

Er sei zuerst mit keiner der Varianten zufrieden, aber je mehr er überlegt habe, desto besser finde er die dritte, so Weckbach. Auf eine Rückfrage von Alessandro Ribaudo (CDU) sagte er, es gehe nicht anders – der Bus werde beim Halten auf der Straße stehen. Ribaudos Fazit: „Es gibt keine gute Lösung, nur weniger schlechte.“

Alwin Honstetter (CDU) sagte, es brauche eine Lösung, in der alle Bushalten die Haltestelle anfahren könnten – auch Gelenkbusse, die in den Varianten eher ein Problem wären. Man müsse davon ausgehen, dass es künftig mehr öffentlichen Nahverkehr gebe.

Weckbach wollte das Thema auf den 5. April vertagen, doch die Räte wollte lieber direkt abstimmen. Das Gremium beschloss bei einer Enthaltung Variante 3.