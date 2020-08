Die Boule-Anlage beim Seeum in Bodman hat kürzlich einige entscheidende Aufwertungen erfahren. Dies teilt der Bodmaner Boule-Club „13 liegt“ in einer Pressemeldung mit. Im Zuge der Erneuerung des Seestraßenbelages und der Umgestaltung der Bushaltestelle wurden demnach eine Sitzmauer längs der Straße errichtet und ein neuer Splittbelag aufgebracht. Das Spielen mache so noch mehr Freude, heißt es in der Meldung.

Seit Kurzem liegen nun außerdem vier große Balken an den Enden der beiden oberen Bahnen. Sie verhindern, dass die Kugeln beim Schießen über das Pflaster in Richtung Hafenbecken rollen, stellen eine angenehme und attraktive Sitzgelegenheit dar, welche auch gerne von Gästen benutzt wird, und sorgen dafür, dass der schöne Platz nicht mehr von Autos und Motorrädern befahren und zugeparkt wird.

Bodman-Ludwigshafen Ihm gefällt die Kameradschaft: Was der neue Bodmaner Feuerwehrkommandant an seiner Abteilung schätzt Das könnte Sie auch interessieren

Einige Spieler des Bodmaner Boule-Clubs „13 liegt“ haben laut der Mitteilung beim Schleifen der Balken fleißig Hand angelegt. Alle seien sehr glücklich, dass sie nun nicht mehr hinter den Kugeln her sprinten müssen. Der Verein dankt Bürgermeister Matthias Weckbach und dem Gemeinderat für die Unterstützung sowie Gemeindeförster Alexander Fischer, der die Bäume hat fällen und zusägen lassen, und Manfred Leiz samt dem Bauhof-Team, ohne deren Hilfe dieses Projekt nicht hätte realisiert werden können.

Bodman Wilderich Graf von und zu Bodman erklärt die Geschichte der Wappenkunde Das könnte Sie auch interessieren

Mehrmals in der Woche spielen Menschen unterschiedlichen Alters beim Seeum Boule, auch Pétanque genannt. Bis zu 16 Spieler treffen sich bei trockenem Wetter dienstagabends und sonntagnachmittags auf dem Platz beim Bodmaner Hafen und frönen ihrer Leidenschaft, wie der Verein mitteilt. Immer wieder machen auch Einheimische und Gäste mit und testen ihr Wurf- und Zielvermögen. Darüber freuen sich Jean-Paul Callau, Christel und Aenschi Grundler, Maria und Florian Grundler, Daniel und Jules Hartusch, Ludwig Hornung, Andrea Kern, Gerd Kunis, Beate Lichtwald, Marcello Marone, Rolf Matt, Marc Müller, Michael Niehl, Annette Schmid und Oli Walliser sowie Trainer Wilfried Roschmann, heißt es in der Pressemitteilung.