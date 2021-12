von Claudia Ladwig und Ramona Löffler

Jetzt ist es geschafft und Bodman hat einen Lebensmittelmarkt. Knapp drei Jahre sind seit den Erstgesprächen bis zur Fertigstellung vergangen. Auf 760 Quadratmetern bietet der Discounter ein Grundsortiment mit 3.500 Artikel an.

Es gab zwar keinen Festakt zur Eröffnung, dich die Beteiligten waren dennoch vor Ort: Projektentwickler Norbert Mütz, Architekt Eugen Scham, Thomas Luib von der Raiffeisenbank Bad Saulgau eG (Investor), Filialleiterin Stefanie Engel, Bürgermeister Matthias Weckbach, Bäckerei-Inhaber Tobias Nestel und Expansionsmanager Johannes Plica freuen sich, dass der neue Markt am Ortseingang von Bodman gleich am ersten Tag gut angenommen wird.

Weckbach sagte bereits am Dienstag im Gemeinderat: „Wir sind froh, dass wir jetzt so ein tolles Angebot haben.“ Es sei nur mit der Sperrung der B34 nicht so einfach mit der Anfahrt aus Ludwigshafen. Aus Bodman oder zum Beispiel aus Espasingen sei man aber schnell dort.