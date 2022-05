Mit einer Generalprobe mit Zuschauern schließt das Showteam Blues Brothers des TV Ludwigshafen die Vorbereitung für das Landesfinale im Rahmen des Landesturnfestes in Lahr ab. Mit dabei ist auch das Showteam Phoenix aus Zizenhausen. Wer neugierig ist und die beiden Mannschaften sehen möchte, ist laut der Ankündigung am Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, in die Turnhalle in Ludwigshafen eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Nach zweieinhalb Jahren Corona-bedingter Wettkampfpause steht für beide Mannschaften Ende Mai wieder der erste Wettkampf an. Beide Teams haben ein neues Wettkampfprogramm erstellt und freuen sich darauf, es auch im Wettkampf zu präsentieren.

Bei der Generalprobe zeigen die befreundeten Teams vor heimischem Publikum, was sie Neues konzipiert haben. Die Mannschaft des TV Ludwigshafen konnte bei der Jubiläums-Turnschau des Hegau-Bodensee-Turngaus Ende April in Singen die neue Choreographie „Equilibrium – en balance“ vor Publikum aufführen, der TV Zizenhausen mit „Instinkt“ bereits im vergangenen Sommer in Meersburg.