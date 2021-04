Aber es gibt dieses Mal einen Unterschied: In diesem Frühling steht auf der auserkorenen Stelle am Heck ein kleines Floß an einer Leine. Wenn die DLRG in den Einsatz muss, kann das Floß ganz einfach ins Wasser gelegt werden – mit allem, was drauf ist. Das Nest geht so nicht verloren.

Aber eigentlich gibt es bisher erst ein halbes Nest – einen Rohbau. Die Blässhühner haben zwar schon fleißig Nistmaterial rangeschafft, aber es fehlt auch noch einiges.

Bodman/Stockach Familie Weber baut Nestflöße – von ihnen stammt das Zuhause der Blässhuhn-Familie im Bodmaner Hafen Das könnte Sie auch interessieren

Wer das Foto aufmerksam anschaut, kann trotzdem schon ein Ei entdecken. Aber nicht im Nest, sondern neben dem Floß. Offenbar ein kleiner Unfall beim Brüten und Bauen.

Am Anlegesteg beziehungsweise darunter gibt es übrigens auch wieder das andere Floß, das im vergangenen Jahr bewohnt war, aber bisher noch kein neues Nest hat. Dort gab es 2020 viel Nachwuchs, der die Passanten entzückt hat.